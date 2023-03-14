استقرار في أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تكسر حاجز الـ1900 دولار

استقر سعر الذهب فوق 1900 دولار للأونصة في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبورصات العالمية، بعد أن قفز بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدعومًا بتكهنات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يوقف حملته المشددة بعد انهيار بنك سيليكون فالي من أجل تجنب أزمة مالية واقتصادية أوسع.

الاندفاع نحو الذهب

دفعت عمليات البيع على نطاق واسع في الأصول الخطرة المستثمرين أيضًا إلى الاندفاع نحو الذهب، حيث يُنظر إلى المعدن على نطاق واسع على أنه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادين وتضع أسواق المال الآن فرصة بنسبة 31% في أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، مع توقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو وحتى نهاية هذا العام.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي تشير إلى استمرار ضيق سوق العمل وارتفاع الضغوط التضخمية قد دعمت حالة المزيد من التشديد النقدي.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي، وغيره من البنوك الأمريكية المرتبطة بتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة الذعر حول العالم من انتقال عدوى الانهيار إلى الكثير من الأسواق المالية، ما دفع السلطات الأمريكية للتدخل والتأكيد على حماية أموال المودعين.

ويوازن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي بين الإبقاء على الفائدة المرتفعة كما هي، وإبطاء وتيرة الزيادات تجنبا للدخول في حالة ركود اقتصادي عالمي، لكن البيانات، ومنها بيانات التوظيف القوية نسبيا، لا توضح ما إذا كان البنك سيلجأ إلى رفع الفائدة بنسب أقل، أم أنه سيستمر في النهج الحالي.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أعلن مؤخرا أن التضخم يتطلب وقتا أطول من أجل تحجيمه وأن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن خفض الفائدة الأمريكية.