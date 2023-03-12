أسعار الذهب اليوم في مصر.. وسعر عيار 21 الآن

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ومنها عيار 21 وباقي الأعيرة، إذ سجل هذا العيار للبيع نحو 1850 والشراء 1860 جنيها، فيما سجل عيار 24 للبيع 2114 شراء 2126 وعيار 22 للبيع 1938 والشراء 1949 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر ومنها سعر عيار 18 اليوم للبيع 1,586 والشراء 1,594، وعيار 14 اليوم للبيع 1,233 والشراء 1,240، وعيار 12 للبيع 1,057 والشراء 1,063 جنيها، وسعر الأونصة اليوم للبيع 65,754 والشراء 66,110 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14,800 والشراء 14,880، وأخيرا سعر الكيلو الذهب للبيع اليوم نحو 2,114,286 والشراء 2,125,714 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال قد تختلف أسعار الذهب عن محل صاغة، وجاءت تفاصيل البيع والشراء على هذا النحو:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,848 جنيه ما يعادل نحو 60.10 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,694 جنيه ما يعادل نحو 55.09 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21 اليوم 1,617 جنيه ما يعادل نحو 52.59 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,386 جنيه ما يعادل نحو 45.08 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,078 جنيه ما يعادل نحو 35.06 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 12 اليوم 924.00 جنيه ما يعادل نحو 30.05 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 9 اليوم 693.01 جنيه ما يعادل نحو 22.54 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب اليوم 57,473 جنيه ما يعادل نحو 1,869 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب اليوم 12,936 جنيه ما يعادل نحو 420.71 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب اليوم 1,848,008 جنيه ما يعادل نحو 60,100 دولار أمريكي.