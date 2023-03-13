بريطانيا تعلن عن زيادة قدرها 5 مليارات إسترليني في الإنفاق الدفاعي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن زيادة قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني «حوالي 6 مليارات دولار» في الإنفاق الدفاعي خلال العامين المقبلين، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف» البريطانية.

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، طالب في وقت سابق، وزارة «الخزانة» بزيادة الميزانية بما يتراوح بين 8 و11 مليار جنيه إسترليني، و5 مليارات جنيه إسترليني إضافية ستسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة في 2021-2022، 71.4 مليار جنيه إسترليني.