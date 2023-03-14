إصابة شاب بتسمم لتناوله حبة حفظ الغلال في سوهاج

أصيب شاب بمركز طما في محافظة سوهاج بحالة إعياء عام، إثر تناوله حبة حفظ الغلال بالخطأ، وتم نقله لمستشفى طما المركزي لإسعافه، وحولته بدورها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تعرض شاب للتسمم نتيجة تناول حبة لحفظ الغلال بالخطأ.

تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي

وتبين وصول «أحمد خ ا م»، 19 عاما، عامل، مقيم بناحية دائرة مركز طما في محافظة سوهاج، مصابا بحالة إعياء شديد، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، إثر تناوله مادة سامة، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

قرص حفظ الغلال

وبسؤال المصاب وخاله «محمد ف م ف»، 49 عاما، عامل، ويقيم بدائرة بندر طما، قررا بأن المذكور تناول قرصا لحفظ الغلال بالخطأ، مما نتج عنه إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.