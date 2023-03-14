شروط اختبارات التقديم لمعاهد معاوني الأمن.. «الطول وعدم الزواج»

وضعت وزارة الداخلية، عدة شروط لاجتايز الاختبار الخاص باللياقة البدنية والسمات، بعدما أعلنت فتح باب التقديم إلى معاهد معاوني الأمن لهذا العام.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم

وأوضحت وزارة الداخلية، الشروط الواجب توافرها في المتقدم إلى معاهد معاوني الأمن، والتي جاءت كالتالي، كما حددها المجلس الطبي المتخصص في هيئة الشرطة:

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة للذكور.

- وبالنسبة للإناث ألا يقل الطول عن 160 سم.

- ويجب ألا يكون المتقدم مجندا في القوات المسلحة أو حتى ملحقا بالخدمة الشرطية أو أي جهة من جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

المميزات التي يحصل عليها المتقدمين

وحددت الوزارة أيضا المميزات التي يمكن أن يحصل عليها المتقدمين إلى معاهد معاوني الأمن، والتي جاءت كالتالي:

- تتحمل الدولة نفقات التدريب، التعليم، الإعاشة، وملابس التدريب الخاصة بالطلبة خلال فترة دراستهم بالمعهد.

- يحصل الطالب الدارس في معاهد معاون الأمن طوال فترة الدراسة على مكافأة شهرية.

- يستفيد الطالب من نظام العلاج المجاني، وذلك وفقا للقواعد الخاصة بعلاج هيئة الشرطة.

- يجرى منح جوائز مادية للمتفوقين والأوائل والاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية بالنسبة للطالب وأسرته.