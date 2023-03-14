محافظة المنوفية تستعد لإجراء قرعة الحج 2023

تنطلق اليوم الثلاثاء، حج القرعة 2023 في محافظة المنوفية، وفق الجدول المحدد، والذي يشمل أيضًا 4 محافظات أخرى وهي كفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط، ويتم إعلان النتائج رسميًا عبر بوابة الحج المصرية بعد انتهاء القرعة التي تنظمها مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية.

استعدادات أمنية لحج القرعة 2023 في المنوفية

وتواصل مديرية أمن المنوفية استعدادها قبل إجراء القرعة وإعلان النتيجة في مقر إقامتها باستاد الجامعة في شبين الكوم، كما تم رفع درجة الاستعداد في محيط المكان قبل ساعات من بدء القرعة.

ويحضر قرعة الحج 2023 في المنوفية، اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية ووزارة الأوقاف، كما يحضر المواطنين المتقدمين في حج القرعة 2023 في محافظة المنوفية لمشاهدة عملية القرعة، وسط حالة من الترقب.

قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية

وتنتهي فعاليا قرعة الحج 2023 في المحافظات غدًا الأربعاء في مديريات الأمن بالمحافظات التالية، شمال سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، بعد انتهائها في جميع المحافظات الأخري والتي إستمرت خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن رسوم حج القرعة 2023، تقدر ب175 ألف و500 جنيه، ويمكن دفع الرسوم حتى يوم 23 مارس المقبل في بنوك القاهرة والأهلي مصر، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.