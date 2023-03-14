«الخارجية اليابانية»: قدّمنا مساعدات بقيمة 1.6 مليار دولار إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، أنّ الحكومة اليابانية قدّمت مساعدات مختلفة لأوكرانيا بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار العام الماضي.

وجاء في تقرير صدر عن الوزارة نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية: «ربما تكون المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية قد زادت أيضًا في عام 2022، حيث قررت الحكومة اتخاذ تدابير دعم مختلفة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.6 مليار دولار لأوكرانيا، التي بدأت تواجه العمليات العسكرية الروسية منذ فبراير 2022».

وأصبحت اليابان ثالث أكبر مزود للمساعدات في عام 2021 بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف التقرير أنّ المساعدة الرسمية لليابان في عام 2021، المحسوبة وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالمنح، ارتفعت بنسبة 8.4% عن العام السابق لنحو 17.63 مليار دولار، إضافة إلى القروض، ووصلت المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان في عام 2021 إلى 21.95 مليار دولار.

وبحسب «كيودو»، كان ذلك الرقم الأعلى منذ 2013، عندما عرضت الدولة الآسيوية 22.41 مليار دولار.

ومن بين العوامل الرئيسية التي دفعت السلطات اليابانية إلى زيادة حجم المساعدات الدولية تفشي جائحة كوفيد-19، التي حدت بشكل كبير من مصادر التمويل للدول النامية، لا سيما تلك التي تعتمد على صناعة السياحة.