أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في نوة الحسوم وانخفاض درجات الحرارة

ضربت الأمطار الغزيرة مناطق عدة في الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة مع أصعب أيام نوة الحسوم، بحسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات باستمرار هطولها خلال الساعات المقبلة، نظراً لرصد سحب كثيفة على الساحل الشمالي.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، صباح اليوم في مناطق المنتزه أول وثاني ووسط المدينة، وهي المناطق الأكثر تعرضا للأمطار خلال الساعات الماضية.

سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه جرى رصد سقوط أمطار متوسطة وفوق المتوسطة في أحياء وسط و شرق ومنتزة أول وثان.

وأضاف نافع في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر 150 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة وفقاً لإعلان حالة الطوارئ حتى تحسن حالة الطقس.

أجواء باردة في الإسكندرية بسبب نوة الحسوم

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يتبعها من اندفاع الهواء الرطب المار علي مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد ما يزيد من الإحساس بالبرودة، على أن تستمر هذه الأجواء حتي آخر الأسبوع.