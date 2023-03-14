«المؤسسات الأهلية»: توزيع 5 ملايين كرتونة غذائية تكفي الأسرة لمدة شهر

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن كل الأسر التابعة لقاعدة البيانات الخاصة بالتحالف الوطني استفادت بشكل مختلف عن غيرها، فعلى سبيل المثال كان هناك 149 ألف مشروع استفادت به 149 ألف أسرة، إلى جانب استفادة 150 ألف مواطن من صغار الفلاحين بمبادرة «ازرع» عن طريق دعمهم بالأسمدة والمبيدات والتقاوي لزراعة 150 ألف فدان، ويأتي ذلك فضلا عن وجود 5 ملايين مواطن استفادوا من توزيع الكراتين الغذائية علاوة على تقديم الخدمات العلاجية لـ5 ملايين مواطن.

أهمية وضخامة حدث يوم 17 مارس

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف على قناة «DMC»، أن مجهودات التحالف الوطني مستمرة على مدار العام من خلال مبادراته وقوافله، لافتًا إلى أن التحالف الوطني حقق نجاحًا في غاية الأهمية من خلال التخفيف من تداعيات الأزمات العالمية وأثارها الاقتصادية، مؤكدًا أهمية وضخامة الحدث الخاص بيوم 17 مارس، إذ أنه سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة لكل الأُسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، موضحا أن الكرتونة الغذائية التي سيتم توزيعها كبيرة للغاية، إذ أنها تكفى أسرة كاملة لمدة شهر.

خدمات ومبادرات التحالف الوطني

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن التحالف الوطني استطاع الوصول إلى الأُسر الأكثر احتياجًا بكل القرى والمدن في محافظات مصر من خلال جمعياته ومؤسساته وقاعدة البيانات الموسعة الخاصة به، مشيدًا بتجربة التحالف في تقديم المساعدات للأهالي منذ انطلاقه حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحالف أطلق العديد من المبادرات التي كان لها دروا ملموسا كبيرًا مثل «قطار الخير» الذي قدم خدمات لكل محافظات مصر من قوافل غذائية وعلاجية ودعم نقدي ودعم للفلاح الصغير، إلى جانب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.