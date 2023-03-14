التحالف الوطني: كراتين «كتف في كتف» يصل وزنها لـ60 كيلو وتكفي لأكثر من شهر

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم للخير والطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أن اليوم يعبر عن جهود مئات الآلاف من الشباب المتطوعين العاملين منذ عام في العمل الخيري و«كتفهم في كتف بعض»، موضحة أن كراتين «كتف في كتف» يبدأ وزنها من 15 كيلو وتصل لـ60 كيلو.

عام مر على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عاما قد مر على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وأن أكثر مشهد مر عليهم هو فكرة «كتفنا في كتف بعض» وأن الجميع يعمل كـ يد واحدة.

وتحدثت عن مبادرة «كتف في كتف» والتي تهدف لتقديم الدعم الغذائي لأهالينا في كل مكان، مشيرة إلى أن ذلك كان يحدث بشكل نمطي خلال الأعوام السابقة وأن كل جمعية لديها مجموعة من المستهدفات.

تجاوز المستهدف بنصف مليون كرتونة

وأكدت أن يوم الجمعة سيعبر عن مفهوم التحالف، لافتة إلى أن مبادرة «كتف في كتف» كانت تستهدف 4 ملايين أسرة بإجمالي 20 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هناك تبرعات وصلت وتجاوزوا المستهدف بنصف مليون كرتونة ليصل الإجمالي لـ4.5 مليون كرتونة، وأن وزن الكرتونة يبدأ من 15 كيلو وتصل أحيانًا لـ60 كيلو وتكفي الأسرة لأكثر من 30 يوما، لافتة إلى أن كتف في كتف ليست ملك التحالف الوطني ولكنها دعوة خير تم إطلاقها واستهدفوا نشرها.