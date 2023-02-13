حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في حالة الطقس اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس اليوم، وجود انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجة البحري17 درجة، والسواحل الشمالية 16 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، وجنوب سيناء 23 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، ومع بداية ساعات المساء تصل الحرارة إلى 9 درجات على القاهرة، و8 درجات على جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط ووسط سيناء، وتصل إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات اليوم، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10