أغنية مروان بابلو ليلي تحقق 500 ألف مشاهدة.. والجمهور: «وحشنا صوتك»

تصدرت أغنية مروان بابلو ليلي، المركز الأول في قائمة «تريند يوتيوب» في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وقد حققت الأغنية مشاهدات وصلت لـ 500 ألف مشاهدة، وتعتبر الأغنية عودة لمؤدي الراب بعد فترة طويلة من الغياب منذ أغنية «الحلال» التي طرحها في أغسطس 2022.

أغنية مروان بابلو ليلي تحقق 500 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

وحصدت أغنية مروان بابلو ليلي ردود أفعال إيجابية من المستمعين، وتوالت التعليقات على الأغنية عبر «يوتيوب»، فقال أحد المتابعين : «لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت»، وأضاف آخر: «بابلو القديم عاد»، وتوالت التعليقات: «المعني الحقيقي لنغيب غيبتنا.. ونرجع بهيبتنا»، وعلق آخر: «أعظم من انجبت إسكندرية والراب المصري»، فيما علق معجب قائلا: «أنا السبع الشهور اللي مستنيانهم يستاهلو العظمة دي»، وعلق آخر: «وحشنا صوتك يا بابلو».

كلمات أغنية مروان بابلو ليلي

ويبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت على كلمات أغنية مروان بابلو ليلي، بعد النجاح وردود الأفعال الإيجابية التي حققتها الأغنية بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، وهي كالتالي:

راجع تاني أخلص المهمة

واروح بعديها البيت ‎في دماغي

موسيقى ‎تحكي عن الواقع اللي فيه اتأذيت

‎أغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها

‎حطهم عالويت ‎العقل في الراس ‎الصحاب في الضهر

‎والفلوس في الجيب

ليلي يا عيني يا مين فيهم حسني

يا مين فيهم شدني يا محدش فيهم شدني

يا ليلي عيني بهد كل اللي اتبني شيطاني كتير وزني شيطاني كتير وزن.

‎كل ما اخد فرصة تانية احتاج لفرصة تاني

‎شاب تايه في زحمة الشباب التايـهة ‎

الدروس اتاخدت بس خارج الفصول

‎تفيد بإيه الكاشات لو مفيش أصول

‎قالولي احذر العين إنهم يكيدون ‎صحيت خلاص من النوم