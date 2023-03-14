ورشة في «حقوق قنا» لتدريب الطلاب على الإسعافات الأولية

نظمت كلية الحقوق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، للتدريب على كيفية إنقاذ حياة المصاب، إذ يكفي التدرب على استعمال الحد الأدنى من المعدات والمهارات لإنقاذ حياة المصاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والدكتور محمد رشدى إبراهيم عميد الكلية، والدكتور على عبدالرحمن غويل ، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق.

ثقافة الإسعاف

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بقنا، إن الورشة تأتي في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، وكلية الحقوق للحفاظ على حياة الأشخاص والاهتمام بنشر ثقافة الإسعاف السريع للحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا وعاجلًا وبمهارة عالية تقلل من معدل المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص.

إصابات الرأس

وتناولت الورشة الإسعافات الأولية في حالة إصابة الرأس، والكسور، والجروح، وفقدان الوعي (الإغماء) وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا المجال. كما تم التركيز على الإجراءات السليمة والصحيحة الواجب اتباعها لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب دون إلحاق الأذى بالمصاب، وركزت الورشة على الإسعافات الأولية المتعلقة بالنوبات والسكتات القلبية، والاختناقات لشدة خطورتها على الحياة.

وأوضح المدربون أن الشخص الذي لديه معرفة بالإسعافات الأولية من الممكن أن يساهم في إنقاذ حياة مصاب بمثل هذه النوبات، كما تطرقت الورشة للطريقة الصحيحة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكدت الورشة أن الهدف من الإسعافات الأولية هو المحافظة على حياة المصاب ووقف حدوث الأذى أو الضرر عنه، مع تعزيز الشفاء من خلال توفير العلاج الأولي للإصابة.

الجدير بالذكر أن الورشة التي اهتمت بتدريب عملي متنوع لكافة الحاضرين، أوصت بضرورة تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادث إلا إذا وجد ما يهدد حياته، وأن الأولوية في الإسعاف لكل ما يهدد التنفس والدورة الدموية وعدم إهمال أية إصابة ولو كانت بسيطة، والإسراع في العمل مع الاتقان والالتزام بالهدوء.

شارك في تنفيذ الفعالية نورهان عاطف سليم أمين اللجنة العلمية بكلية الحقوق، وعبدالله جمال أمين مساعد اللجنة، ومحمود شحات أمين اللجنة العلمية بكلية الطب البشري.