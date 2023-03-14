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إصابة 16 شخصا في حادث تصادم بالشرقية 

كتب:

نظيمه البحرواي
09:57 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب 16 شخصًا، اليوم، في حادث تصادم ميكروباص وسيارة على طريق «بلبيس - أنشاص الرمل» بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق وتسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة  

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «بلبيس- أنشاص الرمل » بين ميكروباص وسيارة، ما أدى لإصابة 16 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة وكسور.

نقل المصابين الى مستشفى الزوامل 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم الدفع ب 6 سيارات اسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الزوامل، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

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بقلم نظيمه البحرواي