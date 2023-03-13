إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين وانقلاب دراجتين ناريتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالقرب من محور سمالوط، وانقلاب دراجتين ناريتين في مركز ديرمواس والطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

حادث تصادم غرب محور سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم غرب محور سمالوط، بين السيارتين أرقام «3451 د د ب نصف نقل» و«891 د ب و ملاكي»، بسبب التخطي الخاطئ من السيارة الثانية.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عبدالفتاح 42 سنة، سائق، بكسر بالساقين، وبهاء عمر عبد الباري 58 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، وهلال حسن هلال 7 سنوات تلميذ، بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين الـ3 إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجتين ناريتين بسبب السرعة

كما تلقى مدير الأمن، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بمركز ديرمواس، ما أسفر عن إصابة جابر سيد عبد الملاك، 52 سنة، بكسر في الساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة ممدوح عبد الباقي سيد، 42 سنة، عامل يقيم بقرية سوادة بمركز المنيا، بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.