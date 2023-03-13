إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام (1738 ن ص ج)، ربع نقل و(3725 ي ج ع) ملاكي، بسبب التخطي الخاطئ، بالطريق الصحراوي الغربي.

نقل المصابين إلى مستشفى العدوة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة «ط. م»، 35 سنة، مقيم بالجيزة، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم، و«ع. ع»، 54 سنة، مقاول مقيم في محافظة أسيوط، بكسر بالساقين، وتم نقلهما إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.