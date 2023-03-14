ماذا يوقع على العامل في حال إتلافه العهدة؟.. القانون يوضح 

ينظم قانون العمل الحقوق الخاصة للعاملين في جهة وظائفهم، ويحدد لهم التزاماتهم ووجباتهم بما يضمن سير العمل، في إطار مناسب للطرفين.

وأوضح قانون العمل بعض الحالات التي تهم جهة العمل، وكيفية التعامل فيها مع العامل، منها إتلاف أي مهمات أو عهدة.

قانون العمل

نص قانون العمل في المادة رقم «73»، من اللائحة الخاصة التحقيق مع العمال ومساءلتهم، أنه في حالة تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف، ولصاحب العمل والموظف اتخاذ القرارات التالية:

- بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

ضوابط قانون العمل

- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة «71» من هذا القانون، ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.

- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق، خلال 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع، وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.