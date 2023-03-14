4 مشاهد في واقعة إصابة البلوجر سارة محمد.. «فقدت البصر نهائيا»

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات بواقعة البلوجر سارة محمد، التي تعرضت لإطلاق عيار ناري هى وخطيبها من قبل بعض الأشخاص، مما أدى إلى إصابتها بالعمى وإصابة خطيبها بجروح فى رأسه، وجرى حبس المتهمين بإطلاق النار عليهما، عقب اعترافهم بارتكاب الواقعة.

ونرصد 4 مشاهد مأساوية في واقعة إصابة البلوجر سارة محمد، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

المشهد الاول: تحريات المباحث

بحسب تحريات المباحث بالواقعة وأقوال خطيب البلوجر، أثناء عودة المجني عليهم «البلوجر سارة محمد وخطيبها» من الإسكندرية وأثناء قيادته سيارته الملاكي فؤجى بسيارة ربع نقل بداخلها أشخاص وقام قائد السيارة بالتزنيق عليه أثناء قيادته، ووجد شخص منهم يخرج سلاح ناري من النافذة ويطلق عيارا ناريا بوجههما، مما أدى إلى إصابته وخطيبته، فهرب بالسيارة، ودخل إلى بنزينة للاستغاثة بالمتواجدين بها وتم الحاقهم بالمستشفى لتلقي العلاج .

المشهد الثاني: البلوجر سارة محمد فقدت بصرها نهائيا

وفقا للمنشور الذي كُتب على صفحت البلوجر «سارة محمد» الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فغنها فقدت البصر حيث قال المنشور: «سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فبعدما تعرضت للحادث وتم نقلها للمستشفى، تسبب الحادث في إصابتها بنزيف في المخ، وأصيبت بـ70 غرزة في رأسها،وخرجت من المستشفى وهي تنتظر أن يعود إليها بصرها بعد العملية الأخيرة لكنها فقدته تماما».

المشهد الثالث: فحص 4 كاميرات مراقبه بالمكان

تحرت المباحث عن الواقعة وجرى فحص كاميرات المراقبه ومسح مسرح الجريمة وتوصلت من خلال 4 كاميرات بالمكان تفاصيل الواقعة وتحركات المتهمين لتحديد هويتهم والاستعلام والقبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان سلاح الجريمة وتم حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وجددها لهم قاضي المعارضات 15 يوما وتوجيه تهمية الإصابة العمد وحيازة سلاح.

المشهد الأخير: إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة خلال ساعات

بعد قرار تجديد الحبس والتجديد، قالت مصادر مطلعةعلى التحقيقات إن الجهات المختصة سوف تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات خلال أيام.