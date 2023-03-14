رياح وأمطار في 8 مدن من الإسكندرية إلى السلوم بالتزامن مع نوة الحسوم

تتعرض 8 مدن ساحلية في غرب مصر إلى موجه من الطقس السيء من الإسكندرية شرقًا ومرورًا بمدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة، وسيدي براني وحتى السلوم غربًا تزامناً مع نوة الحسوم.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأحياء والمناطق السكنية، وتستمر على مدار اليوم إلى جميع المدن على الساحل الشمالي الغربي، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

رياح وبرودة

وفي الإسكندرية ومطروح والمدن الساحلية الثمانية تنشط حركة الرياح والتي تسجل سرعتها 16 كيلومترا في الساعة، في مرسى مطروح، وتسجل الرطوبة في الإسكندرية والعلمين 50% وتزداد بعض الدرجات علي المدن المجاورة المطلة علي الساحل الشمالي الغربي لتصل 58 في السلوم، في ظل بروده تسود في الجو في الساعات الأولي من الصباح، وتزداد في الساعات الأخيرة ليلاً.

درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن الساحلية، وتسجل في الإسكندرية 18 - 13، وتسجل في مدينة مرسي مطروح 17 - 9، وفي مدينة العلمين 17 - 11، وفي سيدي براني 17 - 11، وفي مدينة السلوم 18 - 8.