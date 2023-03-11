«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. ارتفاع تدريجي وطفيف

أعلن خبراء الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي والطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافئ على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد.

شبورة صباحية على عدة طرق

وأشارت إلى استمرارا الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

الحرارة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى

وذكرت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية، السواحل الشمالية 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 28 درجة مئوية، جنوب سيناء 28 درجة مئوية، جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة على مدن الجمهورية

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 25 - 13

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 04

- كاترين 18- 06

- الطور 26 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 28 - 17

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 25 - 14

- السلوم 26 - 10

- سيوة 28 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 29 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13.