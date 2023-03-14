المئات يتوافدون على مقر إجراء قرعة الحج في الإسماعيلية

توافد المئات من المواطنين من أهالي محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، على مسرح مدرسة التكنولوجيا، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج هذا العام.

وشهد محيط مدرسة التكنولوجيا في الإسماعيلية انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وفرضت الشركة كردونًا، حول المدرسة لتسهيل دخول وعبور السيارات ومنع أي تكدس مروري بمحيط المدرسة.

ومن المفترض أن يحضر قرعة الحج كلا من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية واللواء إيهاب مصطفي مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية والعميد عصام محمود مفتش الداخلية، والعميد محمد حسن من الإدارة العامة للشؤون المالية.

الداخلية تعلن قرعة الحج في 5 محافظات

وتعلن وزارة الداخلية صباح اليوم نتيجة قرعة الحج 2023 في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، الإسماعيبية وأسيوط، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة فور إعلانها من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

وتتيح البوابة الدخول على الموقع ثم إدخال كل من الرقم القومي، ورقم المصنع الموجود أسفل الرقم القومي من اليسار، والإستعلام عن النتيجة.