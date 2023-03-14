«الداخلية» تعلن نتيجة قرعة الحج 2023 في 5 محافظات.. اليوم

تعلن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء نتيجة قرعة الحج 2023 في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، تشمل أسماء جميع المواطنين الفائزين في القرعة بمحافظات أسيوط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف.

الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023

وكانت وزارة الداخلية بدأت إجراء قرعة الحج 2023 منذ يوم السبت الماضي الموافق 11 مارس الجاري، وتستمر «الداخلية» في إعلان أسماء الفائزين في القرعة وفقاً للجدول المعلن، والتي تنتهي غداً الأربعاء.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سوف يتم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 غداً الأربعاء في مديريات أمن محافظات سوهاج، والسويس، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

ويستطيع كافة المواطنين المتقدمين في حج القرعة، التعرف على نتيجة قرعة الحج 2023 فور الإعلان رسمياً في المحافظة التابع لها المتقدم، وذلك من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم إدخال كل من الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل الرقم القومي من اليسار.