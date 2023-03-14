الخارجية الروسية تعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة 60 يوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة 60 يوما، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها، بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

ما هي اتفاقية تصدير الحبوب

يذكر أنه في الأساس، تقوم اتفاقية تصدير الحبوب على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية، لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.

وتعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب، بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.