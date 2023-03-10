الرئاسة الأوكرانية تعلن تأييد تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأجل غير مسمى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئاسة الأوكرانية، أيدت اليوم، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى أجل غير مسمى، إذ ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن أحد أهم القضايا التي نوقشت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي كان تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد 18 مارس.

موقف أوكرانيا لم يتغير

وأضاف يرماك: «موقف أوكرانيا لم يتغير، هذه إحدى نقاط خطة لسلام التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نحن نؤيد تمديد مبادرة الحبوب لفترة غير محدودة، أوكرانيا، من جانبها، تفي بكل ما اتفقنا عليه مع الأمم المتحدة وتركيا».

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال أول أمس الأربعاء، إن ريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية بالمنظمة ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف، الأسبوع المقبل، لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.