ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بقليوب، أسفر عن مصرع وإصابة شخصين حيث جري نقلهما للمستشفي وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث وتقدير الخسائر.

السيطرة على حريق شقة قليوب

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمدينة قليوب، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى قليوب التخصصي، لاتخاذ اللازم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه.

مصرع شخص في حريق شقة قليوب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد شعرواى مأمور مركز شرطة قليوب يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع شخص، وإصابة آخر، تم نقلهم إلى المستشفى وتصرخ بدفن جثة الضحية والإستعلام عن حالة المصاب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.