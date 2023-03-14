قطع الكهرباء عن 13 منطقة في الإسكندرية اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية قطع التيار عن 13 منطقة في الإسكندرية، لمدة 3 ساعات اليوم، منذ التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وعليه أشارت الشركة أن أماكن قطع الكهرباء في الإسكندرية تمثلت في:

- أبو قير: «حوض 13 عزية مجنس - صرف صحى 5 - مساكن ضباط طوسون».

- المندرة: «595 شارع من شارع 66 سيدى بشر قبلى - النبوى المهندس مخزن البوتاجاز».

- سيدي بشر: خلف الشوريجي بجوار فندق الوردة العصافرة بحري.

- سابا باشا: ش مصطفى ماهر جليم

- السيوف: خلف المطافي

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية: عمارات الاسكان المميز

- ابيس: عزبة الدرايسة خلف مصنع البطاطين

- الجمرك: 4 ش الجمرك القديم.

- القبارى: «البهيقي - بسكويت سلوى».

- الدخيلة: البولنج امام مدخل شهر العسل

- البيطاش: اتحاد ملاك الياسمين

- مرغم: عبد القادر 1

- برج العرب: مجمع الصناعات.