من جنازة «مارادونا» لـ«بيليه».. السليفي الأخير يثير الغضب في وداع الأسطورتين

أثناء مراسم جنازة الأسطورة البرازيلية بيليه، في استاد نادي سانتوس، أخرج جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الهاتف المحمول، والتقط صورة سيلفي مع بعض أفراد عائلة الراحل، ليثير تصرفه جدلًا واسعًا، وتنهال عليه الانتقادات، التي اتهمته بعدم احترامه لقدسية الجنازة، ليعيد إلى الأذهان ما حدث في مراسم تشيع جنازة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في نوفمبر 2020.

رفض «إنفانتينو» الانتقادات الموجهة إليه، بعد سيلفي جنازة بيليه، معربا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عن شعوره بالصدمة، إذ كتب: «أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني لالتقاط صورة سيلفي، لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم، ولم أجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأكد رئيس «فيفا»، أن بعض أفراد عائلة بيليه، هم من طلبوا منه التقاط صورة سيلفي معهم: «أرادوا التقاط صورة معي، ولم يعرفوا كيف، فأخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعًا».

أعاد سيلفي «إنفانتينو»، إلى الأذهان، ما حدث في مراسم تشييع جنازة مارادونا خلال نوفمبر 2020، عندما التقط عامل صورة سيلفي بجوار النعش المفتوح لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وحين التقاط الصورة، كان جسد مارداونا ملقى في القصر الرئاسة ببوينس آيريس، وظهر وجهه في الصورة، مما سبب غضبًا لدى عائلته، وتسبب في طرده من عمله في مكتب الجوازات، وفقًا لـ«بي بي سي».

Funeral workers' selfies with body of #Maradona spark outrage



At least one funeral home worker has been fired after he shared a disturbing selfie with the body of Maradona, according to media reports. pic.twitter.com/zTH8ljjZxS