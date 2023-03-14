مسلسل الصفارة.. الفنان أحمد أمين يجدد تعاونه مع صنّاع «البلاتوه» في رمضان

يواصل الفنان أحمد أمين، تصوير مسلسل الصفارة، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، والذي يُعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة، بعد عدد من التجارب في الدراما التليفزيونية خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا فيها.

طاقم عمل مسلسل الصفارة

طاقم عمل مسلسل الصفارة، تجمعهم كيمياء فنية كبيرة مع أحمد أمين، إذ أنها ليست التجربة الأولى لهم في العمل الفني، سواء على مستوى التأليف أو الإخراج، فقد سبق لهم وتعاونوا على سنواتٍ عدّة، وحققت تجاربهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

التعاون الأول بين طاقم مسلسل الصفارة

وتُعد البداية الأبرز للفنان أحمد أمين، مع طاقم عمل مسلسل الصفارة، كانت من خلال برنامج «البلاتوه» الذي قدّمه عام 2016، وهم: المخرج علاء إسماعيل، ورشة الكتابة المكوّنة من سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، حيث كان هذا البرنامج هو بداية تعارف الجمهور على أحمد أمين، ومنها انطلقت حياته بشكلٍ احترافي أكبر، ثم عالم الدراما التليفزيونية.

كما سبق وتعاون أحمد أمين، مع المخرج علاء إسماعيل، قبل «البلاتوه»، من خلال فيلم قصير يحمل اسم «حاضر مع المتهم»، حيث شارك فيه «علاء» بالتصوير والسيناريو والمونتاج والإخراج.

أبطال مسلسل الصفارة

ويُشارك في بطولة مسلسل الصفارة، بجانب الفنان أحمد أمين، كل من مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، كما يضم المسلسل طه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.