أحمد أمين يقدم شخصيات مختلفة في مسلسل «الصفارة» برمضان 2023 «صورة»

يواصل الفنان أحمد أمين، تصوير مسلسله الجديد «الصفارة» المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ يُعد أولى تجارب في البطولة المُطلقة، ويتعاون فيه مع المخرج علاء إسماعيل، الذي سبق وتعاون معه في برنامج «البلاتوه».

وكشفت «ميديا - هب» الشركة المنتجة لـ«الصفارة»، عن أكثر من شخصية، سيظهر بها أحمد أمين خلال الأحداث، إذ يُجسد شخصية مرشد سياحي يدعى فؤاد، يسرق صفارة أثرية تاريخية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مره أخرى للحاضر.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل «الصفارة» من بطولة أحمد أمين ومايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، كما يضم المسلسل طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وتأليف ورشة كتابة: سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش.

وسيغني أحمد أمين، أكثر من أغنية خلال أحداث مسلسل الصفارة، المقرر عرضه عبر قناة «دي إم سي» حصريًا في رمضان 2023.