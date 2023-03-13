تعرف على شخصية أحمد أمين في مسلسل الصفارة

يجسد الفنان أحمد أمين، شخصية جديدة في مسلسل الصفارة الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الكريم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ إنّه يعد واحدًا من المسلسلات الكوميدية، التي ستعرض خلال الشهر الكريم، والتي تدور حول السفر عبر الزمن.

شخصية أحمد أمين بـ مسلسل الصفارة

أحمد أمين سيقدم خلال مسلسل الصفارة شخصية شفيق الذي يجد صفارة ويطلب منها أن ينتقل عبر الزمن.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل «الصفارة» من بطولة أحمد أمين ومايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، كما يضم المسلسل طه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش.

من المقرر أن يشدو الفنان أحمد أمين بأكثر من أغنية خلال أحداث مسلسل الصفارة، من بينها أغنية من كلمات تامر حسين.