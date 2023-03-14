طقس الإسكندرية اليوم.. عودة الأمطار الرعدية والأرصاد تحذر من نوة الحسوم

شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء شتوية شديدة البرودة، إذ يعد الثلاثاء بداية أصعب أيام نوة الحسوم، إذ انخفضت درجات الحرارة مع عودة الأمطار المتوسطة، التي تصل إلى غزيرة ورعدية في توقيتات مختلفة.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، يشهد تقلبات جوية مع عودة سقوط أمطار، وانخفاض درجات الحرارة التي تسجل التالي: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، وبذلك تكون درجات الحرارة العظمى قد انخفضت 5 درجات عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية المعتدلة.

وأكدت الهيئة أن اليوم هو أول أيام تقلبات طقس الإسكندرية المتمثلة في الأجواء الباردة التي ستضرب كافة الانحاء حيث ستكون الأجواء شديدة الصعوبة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم

وأشار التقرير الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم بنسبة من 50 إلى 60% مع إمكانية أن تكون رعدية احيانا مع تحذير بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وهو ما وقع بالفعل منذ فجر وصباح اليوم، حيث سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة .