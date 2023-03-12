طقس الإسكندرية في آخر أيام اعتدال درجات الحرارة قبل نوة الحسوم

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، استمرار اعتدال درجات الحرارة قبل بدء الأجواء العصيبة مع نوة الحسوم التي تبدأ مع مساء غدٍ الاثنين، فيعد طقس اليوم الأحد آخر أيام درجات الحرارة المعتدلة التي تُشكّل فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط من أجل الاستجمام وممارسة الرياضة، أو إنهاء التزاماتهم الضرورية قبل تقلبات الطقس.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأحد، يشهد تحسن نسبي مع غياب احتمالية سقوط أمطار، وتسجيل درجات الحرارة التالي: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي كآخر أيام اعتدال طقس الإسكندرية قبل الأجواء الباردة التي ستضرب كافة الانحاء حيث ستكون الأجواء شديدة الصعوبة غدًا الاثنين.

دعوة للاستمتاع بالشواطئ مع طقس الإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ العامة مفتوحة مجانا أمام المواطنين لممارسة الرياضة، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين استخدام خدمات الشاطئ، مشجعين المواطنين على استغلال طقس الإسكندرية المميز اليوم قبل أي تقلبات جوية.