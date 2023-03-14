3 قرارات من النيابة في حادث الطريق الصحراوي بعد مصرع 3 أشخاص

أصدرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، 3 قرارات فيما يخص حادث الطريق الصحراوي الذي وقع فجرًا بمدخل الإسكندرية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، نتيجة انشطار السيارة إلى نصفين.

قرارات النيابة في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية

وأمرت النيابة في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة لتحديد كيفية وقوع الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

وانتقل أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفى، وذلك بعدما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية لمعاينته، فجرًا حيث تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فقد اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص، ما أدى لشطر السيارة الميكروباص إلى نصفين.

رفع الحطام وفتح الطريق الصحراوي

جرى رفع حطام السيارات من مدخل الإسكندرية الذي يعد بداية الطريق الصحراوي وذلك من أجل تيسير الحركة المرورية وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التي أصدرت قراراتها اليوم.