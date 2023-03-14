أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي، وترصد «الوطن» تفاصيل إعلان روسيا تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما بشروط، وفق ما نقلته وكالة أنباء اشلرق الأوسط.

جروشكو: تم إعادة التأكيد على طبيعة الاتفاقية الشاملة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو وفقا - لموقع «سبوتنيك الروسي» في نسخته العربية، اليوم الثلاثاء: «لقد أدلى نائب وزيرنا سيرجي فيرشينين، بتصريح أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما».

وتابع جروشكو: «تم إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة (كحزمة)، بشرط أن يتم الوفاء بجميع الوعود التي تم قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية».

من ناحية أخرى، أفاد نائب المندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في حادث تفجير أنابيب غاز «السيل الشمالي».

بوليانسكي: الوثائق تسمح للمسؤولين في الأمم المتحدة بالتحقق من زيف الادعاءات

ونقلت قناة «روسيا اليوم الإخبارية» عن بوليانسكي قوله: «إن هذه الوثائق تسمح للمسؤولين في الأمم المتحدة بالتحقق من زيف الادعاءات بأنها هذه الدول أطلعت روسيا على سير تحقيقاتها».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجلس الأمن الدولي قد طالب أمس الاثنين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تفجير خطوط أنابيب «السيل الشمالي» التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه خلال مسح أجرته شركة «نورد ستريم» لأحد أنابيب «السيل الشمالي» في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، على مسافة 30 كيلومترا من موقع الانفجار، تم العثور على «جسم» يمكن أن يكون عنصرا من عناصر الأجهزة المتفجرة.