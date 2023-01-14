«المصري للتأمين» يوضح مزايا السيارة ذاتية القيادة: راحة وتقليل انبعاثات

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية، وتناول فيها تعريف السيارة ذاتية القيادة، وهي قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها بشكل شبه كامل، عبر مجموعة من الكاميرات وأجهزة استشعار وتطبيقات ذكاء اصطناعي، كما أنها قادرة على التنقل دون أي تدخل من السائق، مشيرا إلى أن تجارب صناعة السيارة ذاتية القيادة تعود إلى أكثر من 50 عاما.

وأشارت النشرة إلى أن السيارة ذاتية القيادة تعمل بمزيج بين 3 أنظمة بشكل متناغم، ما جعلها قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة، وهي المستشعرات الخاصة، والإنترنت، والبرمجيات المبنية على القواعد الرياضية.

مزايا السيارات ذاتية القيادة

ولفتت النشرة إلى مزايا السيارات ذاتية القيادة، والتي تتمثل في الحد من الأخطاء البشرية، والراحة والرفاهية العالية، والحد من الازدحامات المرورية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشارت النشرة إلى تصنيف السيارات وفقًا لمستوى ذاتية القيادة إلى مستويات تأخذ أرقاما من صفر إلى 5، حيث يمثل المستوى صفر السيارات منعدمة ذاتية القيادة، بينما يمثل المستوى 5 السيارات ذاتية القيادة بالكامل.

تأمين السيارة ذاتية القيادة

ورغم أن السيارات ذاتية القيادة لا تتعرض لاحتمال وقوع خطأ بشري، إلا أنها قد تتطلب تأمينًا على السيارة، ونظرًا لأن السيارات ذاتية القيادة لا تحتاج لسائق، يمكن النظر في ميزات التكنولوجيا والسلامة المستخدمة في السيارة لتحديد قسط وثيقة التأمين .

وذكرت النشرة، أن العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تحديد قسط وثيقة السيارة ذاتية القيادة تتمثل في سنة الصنع والموديل وطراز السيارة، ونوع وثيقة التأمين، والتغطيات الإضافية المحددة، والمنطقة الجغرافية، والقيمة المعلنة المؤمن عليها.

وأجابت النشرة الخاصة بالاتحاد المصري للتأمين على التساؤلات المطروحة حول تأثير السيارات ذاتية القيادة على صناعة التأمين على السيارات، وكيف تتكيف شركات التأمين مع التغييرات القادمة، موضحة أنه من الصعوبة التأكد من التأثير الدقيق للمركبات ذاتية القيادة على شركات التأمين على السيارات في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع أن التغيير سيكون تدريجيًا.