«الداخلية» تضبط شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه في كفر الشيخ

تمكنت إدارة المخدرات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزته (15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وجرى ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، وبحوزتهما (10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ) .

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (132 طربة من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار تامول - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وضبط 4 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم (6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 4 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و400 ألف جنيه.