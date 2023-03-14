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ضبط ‏68 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:25 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
مخالفات مرورية - أرشيفية

مخالفات مرورية - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 68181 مخالفة مرورية من بينها المخالفات التالية:

(12966) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(199) مخالفة السير دون تراخيص.

(23) مخالفة موقف عشوائي.

(21) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع