«الداخلية»: تحرير 2500 مخالفة عدم تركيب الملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2500 مخالفة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع السيارات المتروكة في الشوارع

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 567 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني،تتضمن سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.