ضبط 5 لصوص سرقوا «سيراميك وكابلات ومواتير» في الزاوية والتبين والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بالقاهرة بتهمة ارتكاب واقعة سرقة (400 متر كسر سيراميك) من داخل أحد مخازن السيراميك في الزاوية بأسلوب المغافلة وبحوزتهما (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة)، وبمواجهتهما أقرا ببيع المسروقات لأحد الأشخاص حسن النية، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لارتكابه واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب توصيل الأسلاك، وقد أمكن التوصل لمالكها وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وجرى ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين بتهمة ارتكاب واقعة سرقة (كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية) من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.