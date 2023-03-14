نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية.. فوز 729 مواطنا

أعلنت مديرية أمن المنوفية، فوز 729 مواطنًا في نتيجة قرعة الحج 2023، بعد الانتهاء منها قبل قليل، إذ أقيمت الاحتفالية في استاد الجامعه بمدينة شبين الكوم، وسط حالة من الفرح والسرور والزغاريد من الفائزين وأسرهم.

نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية

وحضر حفل نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية، اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، ومسؤولي ووزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، وقدم الحفل المقدم أمير فراج، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية ومسؤولي الأوقاف في محافظة المنوفية .

الفائزون في قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية

وتقدم لقرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية، أكثر من 8313 مواطنا من أبناء محافظة المنوفية، ووقع الاختيار علي 729 فائزا في نتيجة حج القرعة 2023 في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، ويتاح سداد الرسوم حتي يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

ويتاح سداد رسوم الفائزين بنتيجة حج القرعة 2023 في محافظة المنوفية، في جميع مكاتب البريد علي مستوي المحافظة، وكذلك بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، وقيمة الرسوم 175 ألف و 500 جنيه.