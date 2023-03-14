القبض على 8 تجار مخدرات في حملة أمنية موسعة بـ4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مديرية أمن كفر الشيخ، جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزته (15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي – هاتف محمول)، كما تمّ ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدي سالم، وبحوزتهما (10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمديرية أمن مطروح، تمّ ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزته (132 طربة من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار تامول - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

أما في مديرية أمن السويس، فـ تمّ ضبط 4 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم 6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون، ومبالغ ماليةعملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه.