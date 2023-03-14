عادل إمام يغيب عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي.. فما السبب؟

يغيب الفنان عادل إمام، للعام الثالث على التوالي، عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان، بعدما كان أبرز المُشاركين في الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام، فيما كانت آخر تجاربه التليفزيونية، مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض عام 2023.

غياب عادل إمام عن الساحة الفنية

غياب عادل إمام عن الساحة الفنية طيلة هذه السنوات الثلاث، كشف أسبابه ابنه المخرج رامي إمام، مؤكدًا في تصريحٍ سابق لـ«الوطن»، أنّ «الزعيم» يبحث عن ورق جيد ونص فني يُعيده إلى الجمهور، بما يليق بتاريخه الممتدة لأكثر من 6 عقود كاملة.

عادل إمام يحضر لفيلم «الواد وأبوه»

وأشار المخرج رامي إمام إلى أنّ عادل إمام، مازال يواصل التحضيرات على فيلمه المُرتقب ويجمعه بابنه محمد إمام، ويحمل اسم «الواد وأبوه»، موضحًا أن موعد التصوير لم يُحدد بعد، كون المشروع قيد التحضير.

عادل إمام بطل مسلسل فلانتينو

يُذكر أنّ مسلسل فلانتينو، قدمه عادل إمام، في موسم دراما رمضان لعام 2020، وشاركه البطولة كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، ورضا إدريس، ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، وآخرين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث مسلسل فلانتينو، حول «نور عبدالحميد» الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، ويمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس «فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.