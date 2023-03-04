نجل عادل إمام يطمئن الجمهور على حالة والده الصحية: «الزعيم بخير»

طمأن المخرج رامي إمام جمهور والده الفنان عادل إمام على حالته الصحية، بعد انتشار عدد من الشائعات تفيد بتدهورها خلال الأيام الماضية.

وقال رامي إمام في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة، ووصف كل ما أثير بشأن تعرضه لأزمات صحية شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار نجل الزعيم إلى أن والده حال تلقيه سيناريو مناسب، فلن يتوانى عن تنفيذه، مؤكدا أن مشروع فيلم «الواد وأبوه» الذي كان من المقرر أن يجمع عادل إمام بنجله محمد مؤجل، ولن ينفذ حاليا.

رامي إمام يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وحرص المخرج رامي إمام على الإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، أمس الجمعة، داخل نادي النقابة بشارع البحر الأحمر، والتي شهدت فوز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية، فيما أسفرت قائمة أعضاء مجلس الإدارة عن فوز كل من الفنان أحمد بدير، نهال عنبر، عفاف رشاد، إيهاب فهمي، أشرف طلبة وعلي كمالو.

وشهدت انتخابات النقابة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم يسرا، أحمد السقا، أمير كرارة، مصطفى شعبان، أحمد عيد، حسن الرداد، أحمد فهمي، ريم مصطفى، علا رامي، إسعاد يونس، لطفي لبيب، يحيى الفخراني، أيتن عامر وكوكبة من النجوم.