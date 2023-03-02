«الشعب الجمهوري» يشيد بقرارات زيادة الأجور: تؤكد انحياز الدولة للمواطن

أشاد حزب الشعب الجمهوري بحزمة قرارات تحسين الأجور الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم.

وذكر الحزب، في بيان، اليوم الخميس، أن تلك القرارات تؤكد قوة انعكاس مرآة الدولة المصرية وانحيازها للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم بأكمله.

وأكد البيان، أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة في اتباع مسلك العدالة الاجتماعية.

وأعرب الحزب في بيانه عن إشادته الكبيرة تجاه تلك القرارات، التي كان أبرزها:

حزب الشعب الجمهوري

- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل المقبل بحد أدنى 1000 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪؜ اعتبارا من أول إبريل المقبل.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي ليكون بقيمة 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف بداية من أبريل المقبل.

- زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ اعتبارا من أول أبريل المقبل.