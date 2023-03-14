جامعة كفر الشيخ تبحث إطلاق حاضنة تكنولوجيا لدعم رواد الأعمال

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، ومنها التنسيق بين كليات «الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات والمعلومات» والوحدات المتخصصة لوضع تصور لاستكمال تقديم التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونياً، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة بالكليات بمختلف القطاعات وربط إدارات الكليات إلكترونياً مع الإدارات العامة، وتنظيم دورات تدريبية للإداريين وذلك في إطار التحول إلى جامعة ذكية متكاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 والتي تضمنت 7 محاور رئيسية هي «التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار».

بحث إطلاق حاضنة للتكنولوجيا والابتكارات

وكلف مجلس عمداء الجامعة، الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ببحث إطلاق حاضنة للتكنولوجيا والابتكارات، لدعم ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وذلك لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

كما تم تكليف الدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، بتنظيم عقد برامج للتطوير الإداري والمهني من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري، والارتقاء بأداء العاملين، وتحسين مستوى الخدمة في قطاعات الجامعة المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة متابعة التنظيم الدوري للقوافل التنموية المختلفة؛ لتقديم الخدمات الطبية والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية، وغيرها، وبمشاركة الخبرات الأكاديمية والطلاب المتطوعين، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي والخدمي، هذا بالاضافة إلى تكثيف الأنشطة الطلابية التوعوية والتي تُساهم في بناء وتطوير شخصية سوية قادرة على تحمل المسئولية ومؤهلة لخدمة وبناء المجتمع.

وناقش مجلس العمداء موقف الكليات من التقدم للاعتماد، وذلك في إطار التوجه نحو إمكانية اعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وشدّد رئيس الجامعة، على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تُنفذه الدولة.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ موقف الكليات والبرامج الدراسية من الاعتماد الأكاديمي، واستيفاء معايير التصنيفات الدولية، ومتابعة موقف تحديث المواقع الإلكترونية لكليات الجامعة.