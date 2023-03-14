منى عبد الغني تطرح أغنية تيجي نعمل خير (فيديو)

طرحت الفنانة منى عبد الغني، أغنية تيجي نعمل خير، على طريقة الفيديو كليب، قبل ساعات، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بصحبة كورال من الأطفال.

أغنية ما تيجي نعمل خير، لـ منى عبد الغني، من كلمات محمود كلازا، وألحان محمد فهمي عبدالحميد، وتوزيع موسيقي لـ أكرم عادل، والإخراج لـ وائل فهمي عبد الحميد.

كلمات أغنية ما تيجي نعمل خير

وتقول كلمات أغنية ما تيجي نعمل خير لـ منى عبد الغني: «تيجي نعمل خير، تيجي يلا نساعد حد مالوش في الدنيا مكان، تيجي نرسم فرحة تكون ذكرى لواحد غلبان، ونكون له في أيام صعبة دفا وأمان، تيجي نكسب قلب، يدعي لنا في وقت ما نحتاج دعوة في وقت سؤال، ده الخير اللي بنعمله هيكون بعدين متشال، موازين ربنا في الخير تملي منصفة».

منى عبد الغني: الأغنية تُشجع الناس على فعل الخير

وقالت منى عبد الغني، عن أغنية ما تيجي نعمل خير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ: «الأغنية تُشجع الناس على فعل الخير»، لافتة إلى أنها تُحضر لأكثر من «سينجل»، وتواصل التحضير في الوقت الحالي، تمهيدًا لتسجيلها.

.