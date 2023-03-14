محافظة البحر الأحمر تتعرض لرياح وعواصف محملة بالأتربة

تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر لعواصف ورياح شديدة محملة بالأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع في حركة الأمواج، وسقوط أمطار على فترات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وشبورة ترابية على الطرق السريعة والمناطق الجبلية.

رياح محملة بالأتربة وعواصف بالبحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار و العواصف الرعدية والرياح الشديدة، والتي بلغت سرعتها 34 كيلو مترًا في الساعة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

غرفة عمليات البحر الأحمر تحذر المواطنين

َوسادت الشوارع هدوء من حركة المواطنين الذين التزموا المنازل وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين بضرورة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والالتزام المنازل خوفا من التقلبات في الأحوال الجوية.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار و العواصف الترابية وأعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق مواني شرم الشيخ ونوبيع.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار ومنع الإجازات واستدعاء جميع سيارات شفط مياه الأمطار.