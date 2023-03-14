سقوط أمطار غزيرة على مدن البحر الأحمر

شهدت عدد مدن من محافظة البحر البحر الأحمر صباح اليوم الثلاثاء، انتشارًا للغيوم وسقوط أمطار، ترواحت بين خفيفة ومتوسطة وانخفاض في درجات الحرارة، وتقلبات في الأحوال الجوية ورياح شديدة، بلغت سرعتها 34 كيلومترًا في الساعة خاصة على الطرق السريعة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

كانت حذرت هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية و توقعات بسقوط الأمطار وتصل إلى حد السيول و العواصف الرعدية على بعض المناطق في محافظة البحر الأحمر وهي الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير.

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار بعدد من السدود البحيرات الصناعية و تنظيف مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد على الطرق وإنشاء غرفة عمليات رئيسية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والمتابعة على مدار 24 ساعة.

مياه البحر الأحمر تستعد لمواجهة الأمطار

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، ومنع الإجازات واستدعاء جميع سيارات شفط مياه الأمطار.