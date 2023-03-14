«الطاقة الذرية»: ضرورة ضمان عدم وجود مخاطر نووية وراء صفقة الغواصات لأستراليا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يجب ضمان عدم وجود مخاطر نووية وراء صفقة الغواصات لأستراليا، حسبما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

بايدن: الغواصات ستعمل بالطاقة النووية

وكشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة مشتركة تهدف إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، من أجل مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

روسيا: تزويد أستراليا بغواصات نووية سيؤدي إلى صراع في آسيا

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز السلام في المنطقة، مؤكدا أن الغواصات سوف تعمل بالطاقة النووية وليست مسلحة بأسلحة نووية، كما أنه لن يعرض التزام أستراليا بكونها دولة خالية من الأسلحة النووية لأي خطر، في حين قالت روسيا إن تزويد أستراليا بغواصات نووية سيؤدي إلى صراع يستمر لسنوات في آسيا.