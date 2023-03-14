روسيا: تزويد أستراليا بغواصات نووية سيؤدي إلى صراع لسنوات في آسيا
كتب:
أسماء العيسوي
11:39 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
أمريكا تزود أستراليا بغواصات نووية
قالت روسيا إن تزويد أستراليا بغواصات نووية سيؤدي إلى صراع يستمر لسنوات في آسيا، بحسب ما أفادت به قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.
بايدن: الغواصات سوف تعمل بالطاقة النووية
وكشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة مشتركة تهدف إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، من أجل مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز السلام في المنطقة، مؤكدا أن الغواصات سوف تعمل بالطاقة النووية وليست مسلحة بأسلحة نووية، كما أنه لن يعرض التزام أستراليا بكونها دولة خالية من الأسلحة النووية لأي خطر.